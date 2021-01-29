Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda piyasasındaki gelşimelerle ilgili hızlı karar alınabilmesi için 'Erken Uyarı Sistemi' oluşturulacağını açıkladı
|29 Ocak 2021 12:12
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.
Açıklama şöyle:
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29 Ocak 2021 11:49
|Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek
29 Ocak 2021 11:37
|İkinci el cep telefonu satışında Türk standardı belirlendi
29 Ocak 2021 10:49
|Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
29 Ocak 2021 10:31
|FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
29 Ocak 2021 10:11
|53 internet sitesi için kapatma kararı
29 Ocak 2021 08:23
|Restoranda yemek yiyen Tanju Çolak'a para cezası
28 Ocak 2021 22:29
|Ankara'da karla mücadele canlı yayında
28 Ocak 2021 20:20
|700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
28 Ocak 2021 19:49
|Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
28 Ocak 2021 15:43