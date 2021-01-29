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Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok

Subway sözcüsü, deniz ürününün kalitesi ve tadı sayesinde ton balıklı sandviçlerin en popüler ürünlerden biri olduğunu ifade etti (G.N.Miller / NY Post) Kaliforniyalı iki kadın, dünyaca ünlü fast food zinciri Subway'e 5 milyon dolarlık (yaklaşık 37 milyon TL) dava açtı.
 29 Ocak 2021 12:25
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Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok

Daha önce de dünyaca ünlü fast food zincirinin sandviçlerinde ekmek kullanmadığına hükmedilmişti

Subway sözcüsü, deniz ürününün kalitesi ve tadı sayesinde ton balıklı sandviçlerin en popüler ürünlerden biri olduğunu ifade etti (G.N.Miller / NY Post) Kaliforniyalı iki kadın, dünyaca ünlü fast food zinciri Subway'e 5 milyon dolarlık (yaklaşık 37 milyon TL) dava açtı.

Alameda County'de yaşayan Karen Dhanowa ve Nilima Amin, geçen seneye kadar ton balıklı sandviç siparişi verdiklerini belirtti.

İkili, geçen hafta sundukları dava dilekçesinde, "Bağımsız testler bu ürünlerde ton balığı olmadığını defalarca ortaya koydu. Ürünlerin içinde ton balığının zerresi yok. Sandviçin içindeki karışımda ton balığı görünümünü verecek malzemeler var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'a e-posta gönderen avukat Shalini Dogra da "İçerikte ton balığı ya da balık olmadığını saptadık" dedi.

Dhanowa ve Amin'in içinde ton balığı olduğu için bu sandviçleri aldığı ancak daha az maliyet için bu yola başvuran Subway'in tüketcileri bilerek kandırdığı öne sürüldü.

Bu yasal girişimlerinin toplu dava olarak kabul edilmesini isteyen kadınlar, 21 Ocak 2017'den sonra "ton balıklı sandviç" alan herkesin de tazminat istemesinin yolunu açmaya çalıştı.

Şimdi dolandırıcılık, yalan beyanda bulunma ve haksız zenginleşme suçlamalarıyla karşı karşıya kalan şirketin sözcüsü, bu iddiaları "ciddiyetsiz" ve "temelsiz" olarak gördüklerini bildirdi:

Kaliforniya'daki şikayette yer alan suçlamaların hiçbir gerçeklik payı yok. Subway yüzde 100 pişmiş ton balığını restoranlarına iletiyor. Mayonezle karıştırılan balık, yeni hazırlanan ve müşterilerimizin tadını çıkardığı sandviçlere, dürümlere ve salatalara konuluyor.

Subway sözcüsü, suçlamaların amacının şirketi karalamak ve davacıların avukatının şöhretini artırmak olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü fast food zinciri, ekim ayında da İrlanda'daki mahkeme süreciyle haber olmuştu. Yüksek Mahkeme, Subway sandviçlerinde kullanılan hamurların ekmek kategorisine giremeyecek kadar şekerli olduğuna hükmetmişti.

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