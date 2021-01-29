İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
|29 Ocak 2021 12:32
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesi'ne giden Erhan Abacı (23) idaresindeki 35 SH 605 plakalı otomobil, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Otomobildeki Emre Başol (23) ve Sergen Metin (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Arabacı, Onur Karahayıt (24) ve İsmail Tosun (21) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, gazetecilere, kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini söyledi. Coşkun, "Otomobil adeta demir yığınına dönmüş durumdaydı." dedi.
Öte yandan, otomobildeki 5 kişinin çalışmak için çiçek serasına gittiği öğrenildi.
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