Kartalkaya'da pistten çıkarak kaybolan 5 kişi JAK timi tarafından kurtarıldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
|29 Ocak 2021 15:00
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
İstanbul'dan tatil için kayak merkezine gelen ve snowboard yapan 5 kişi pistten çıkarak kayboldu.
Kaybolan ziyaretçiler, cep telefonu ve çam ağaçlarında bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine kayak merkezinde görev yapan JAK timi tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Acil çağrı butonunun olduğu Ramazanbeyderesi mevkisine giden ekipler, 5 kişiye ulaştı.
Çay ikram edilen 5 kişi, daha sonra jandarmaya ait araçlarla kaldıkları otele bırakıldı.
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