Van merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
|29 Ocak 2021 12:46
|+Aa- Yazdır
Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütünün sözde "YPS" hücre yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Şırnak, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 15 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Ocak 2021 14:49
|Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
29 Ocak 2021 11:32
|Balıkesir'de 3'ü muvazzaf asker 6 sanık hakkında darbe teşebbüsü davası
29 Ocak 2021 11:31
|Adnan Oktar, örgütü içeriden yönetiyor
29 Ocak 2021 09:18
|25 ilde FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı
29 Ocak 2021 09:15
|Terörle mücadelede SİHA başarısı
29 Ocak 2021 07:57
|Ortadoğuda DEAŞ kartı yeniden açılıyor
29 Ocak 2021 07:20
|Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere nefes aldırmıyor
28 Ocak 2021 20:49
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
28 Ocak 2021 16:57
|Teröristler 9 yaşında eline bomba verdi, 13 yaşında kaçırdı
28 Ocak 2021 15:59