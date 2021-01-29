İBB'den Demet Akalın'ın metro eleştirisine yanıt

Ongun, "Kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, kişisel Twitter hesabında kalabalık bir metro görüntüsü paylaştı ve bu fotoğrafın Nişantaşı'nda çekildiğini ileri sürdü.

Takipçilerinin fotoğrafın İstanbul'a ait olmadığını, Nişantaşı'nda metro bulunmadığını belirtmesi üzerine Akalın, görüntüyü meslektaşı Deha Bilimler'den aldığını ifade etti. Akalın, "Osmanbey durağıymış... Nişantaşı'nda giden o durakta iniyormuş. Deha'nın (Bilimler) yalancısıyım fotoğrafı ondan aldım" dedi.

Akalın'ın bu mesajı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir yanıt geldi. Ongun, "Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize" diye yazdı.