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Av yasağı nedeniyle hamsi fiyatları arttı

Av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatılması İstanbul'da hamsi fiyatlarını artırırken, balık tezgahlarında hamsi bulmak zorlaştı.
 29 Ocak 2021 13:47
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Av yasağı nedeniyle hamsi fiyatları arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce iki kez kısmi olarak getirilen ticari amaçlı hamsi av yasağı, 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Av yasağının uzatılması nedeniyle balık tezgahlarında hamsi bulmak zorlaşırken, fiyatlar da 20 liradan 35-40 liraya kadar yükseldi.

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafından Hacı Gün, iyi balık yemek için av yasağına uyulması gerektiğini söyledi.

Hamsinin yasak nedeniyle tezgahlarda azaldığını ancak diğer balık türlerinin bulunabildiğini belirten Gün, "Şu an buzhane hamsisi bulunuyor. Av yasağının gelmesi çok güzel oldu. Müşteri bir sene hamsi yemesin, diğer balık türlerinden yesin. Çünkü denizlerimiz verimli. Seneye av yasağına düzgün uyulursa vatandaşlarımız hamsiyi hem iri hem de bol, 15 liradan yiyebilir." dedi.

Balıkçı Muammer Arduç da yanlış avlanma nedeniyle hamsi boyutlarının giderek küçülmeye başladığına dikkati çekti. Çarşıda hamsi bulmanın zorlaştığını, buzhane hamsisinin bile pahalı olduğunu anlatan Arduç, "Balığı denizde yavru şekilde yakalıyorlar sadece hamsi değil hiçbir balık kalmıyor. Avlanmalar düzgün bir şekilde yapılırsa hamsi çoğalır, vatandaş da doya doya balık yer." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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