Görme engelli öğretmen derslerinde radyo efektleri kullanıyor

- Görme engelli öğretmen Mehmet Fırat, eğitimin evlere taşındığı, sınıfların sessizliğe büründüğü uzaktan eğitim sürecinde, derslerinde "alkış", "gülümseme", "onaylama" ve "sürpriz" gibi radyo efektlerini kullanıyor, teneffüslerde ise orgla yaptığı canlı müzikle öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

İlköğretim yıllarında gözlerini kaybeden sosyal bilimler öğretmeni Mehmet Fırat, geçmişte kendisinin de eğitim gördüğü Keçiören ilçesindeki Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda bugün öğretmen olarak görev yapıyor.

Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdiği etkinliklerle öğrencilerin derse katılım oranını arttırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dersleri sırasında bir radyo DJ'yi gibi "alkış", "gülümseme", "onaylama" ve "sürpriz" gibi radyo efektlerini kullanan Fırat, teneffüslerde ise orgla canlı konser veriyor. Öğrenciler ve aileleri de zaman zaman melodika, gitar ve bağlamayla Fırat'a eşlik ediyor.

Uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde 15 öğrencinin bağlandığı sınıftaki mevcut sayısı, Fırat'ın radyo efektleri ve canlı müzik konseriyle düzenlediği derslerin ardından 25'e yükseldi.

- "EBA içeriklerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz"

AA muhabirine uzaktan eğitim sürecinde yaşadıklarını anlatan Fırat, 2016'dan beri kullandığı EBA'nın özellikle görme engelli öğretmenlerin önündeki engelleri kaldırdığını ifade etti.

EBA ile okul dışında öğrencileriyle çevrim içi buluşma fırsatı yakaladığını belirten Fırat, "Farklı bir platformdan içerik indirdiğimizde bunu kontrol ettirmemiz gerekir. Gözümüz kapalı olarak EBA'da içerikleri gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Uzaktan eğitim süreci başladığından itibaren ekran okuyucu kullanıyorum. Ekran okuyucuyla hiç kimseden yardım almadan öğrencilerimle eğlenceli şekilde derslerimi gerçekleştiriyorum" dedi.

- "Derslerimizi iple çekiyoruz"

Öğrencileri gibi kendisinin de derslerden önce saatlerce hazırlık yaptığını dile getiren Fırat, şöyle devam etti:

"Diğer sosyal medya kanalları aracılığıyla öğrencilerimle sürekli iletişim halindeyim. Derslerimizi iple çekiyoruz. Derslerimizi gerçekleştirdikten sonra teneffüse geçerken ben de canlı müzik yaparak, teneffüs zilini bizzat evimde, odamda çalıyorum. Teneffüs zilini ben çaldığım için öğrencilerim bu eğlenceli vakti bir türlü bırakamıyorlar. Teneffüste de derse devam ediyoruz.

Tabii uzaktan eğitim süreci sadece öğrenciye yönelik değil. Ekran karşısında bizi izleyen veliler de bulunmakta. Aynı şekilde onlardan da güzel tepkiler alıyoruz. Onlar da eşlik ediyorlar. Canlı müzik yaptığımızda onların da katıldığına şahit oluyoruz."

- "Görme engelli öğretmenlerle çalışmalar yaptık"

Okuldaki diğer meslektaşlarıyla EBA üzerinde oluşturdukları gruplarda farklı sınıflardaki öğrencileri buluşturduklarını anlatan Fırat, öğrencilerin arkadaşlarıyla olan özlemlerini bu gruplarda düzenlenen oyun, müzik, söyleşi, fıkra ve bilmece gibi etkinlikler sayesinde giderdiğini ifade etti.

Görme engelli öğretmenlere EBA eğitimleri verdiğini anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"İlk defa EBA'yı kullanmaya başlayan çevremdeki görme engelli meslektaşlarıma EBA üzerinden uzaktan eğitimler vermeye başladım. Çeşitli sosyal medya kanallarından Türkiye genelindeki görme engelli öğretmenlerle, haftanın belirli günleri buluşup EBA güncellemeleri dahilinde diğer görme engelli öğretmenlerle çalışmalar yaptık. EBA'nın kullanımı için gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla kılavuz kitapçık hazırladık, çeşitli gruplar oluşturduk. Anlık mesajlaşma servisleri üzerinden ses kayıtları yaptık, videolar hazırladık. Arkadaşlarımız bu dokümanları kullanarak EBA'dan hiç kimseye ihtiyaç duymadan, oturum açmadan paylaşım yapma ve ödev göndermeye kadar canlı dersin nasıl gerçekleştirilebileceği konularında bilgi sahibi oldular."