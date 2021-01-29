Özel Kuvvetler paraşüt ekibi bulutların üzerinde gösteri yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutların üzerinde yaptığı nefes kesen gösterinin görüntülerini paylaştı
|29 Ocak 2021 14:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutların üzerinde yaptığı nefes kesen gösterinin görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.
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