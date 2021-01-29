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Adana'da lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
|29 Ocak 2021 14:47
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Adana'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Gül'e (57), makinist Mehmet Emin K. yönetimindeki lokomotif çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Gül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerine giden Gül'ün yakınları tren hattında gözyaşı döktü.
Polis, makinist Mehmet Emin K'yi ifadesini almak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü.
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