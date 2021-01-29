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Bir belediyede sigarayı bırakan işçiye aylık 400 lira ek ödeme yapılacak

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Burada sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'ye örnek bir çalışma ortaya çıkacak"
 29 Ocak 2021 14:51
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Bir belediyede sigarayı bırakan işçiye aylık 400 lira ek ödeme yapılacak

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen yeni toplu iş sözleşmesi çalışmaları kapsamında, belediye işçilerine sigaraya bırakmaları halinde 400 lira ek ödeme yapmayı hedefliyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile belediyenin konferans salonunda görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesiyle ilgili bir araya geldi.

Tahmazoğlu, konuşmasında, göreve gelirken işçilerin maaşını günü gününe ödeme noktasında söz verdiklerini, bu anlamda 12 yıllık görev süresince de başarılı olduklarını dile getirdi.

Göreve gelirken işçilerin 8 milyon liralık geçmişe yönelik alacaklarının olduğunu, bunu 8 ayda ödeme sözü vermelerine rağmen 6 taksit halinde borcu kapattıklarını ve işçi maaşlarını hiç geciktirmediklerini anlatan Tahmazoğlu, yeni toplu iş sözleşmesiyle ilgili Hizmet-İş ile yapılan görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını, mali konuların da büyük oranda tamamlandığını, yakın zamanda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak sözleşmeyi imzalayacaklarını kaydetti.

Geçen sene sigara içmeyen personele 250 lira ödeme yapma noktasında karar aldıklarını anımsatan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu toplu iş sözleşmesine ekleyelim istedik. Bu kapsamda sigara içmeyen ve sigara bırakan personele 400 lira vermeyi kararlaştırdık. Şu an personelimizin yüzde 70'i sigara kullanmıyor. 250 lirayı 400 lira yapacağız ve bu sözleşmemizde yer alacak. Normal zammın dışında çocuğu okula giden ailelerimiz için de çalışma yapmaya başladık. Normalde kanuna göre her çocuk için sanırım işçilerimize 20 lira gibi bir ödeme yapılması öngörülüyor. Ama biz ilkokul ve ortaokula giden her çocuk başına 300 lira, liseye giden öğrenci için 400 lira, üniversiteye giden çocuğumuz için de ailesine 700 lira ek ödeme yapacağız. Bunlar ilk defa olacak. Öte yandan Kurban Bayramı'ndan 2 hafta önce her yıl işçilerimize 2 bin lira ödeme yapacağız. Böylelikle çalışanlarımız kurbanını rahat rahat kesecek. Yeni çocuğu doğan işçilerimize 2 bin lira, yeni evlenenlere 5 bin lira nakdi evlilik yardımı yapacağız."

Tahmazoğlu, şu anki planlamaya göre temizlik işçilerinde en az maaşın 3 bin 777 lira olacağını, bunun altında maaş alan temizlik işçisinin kalmayacağını, ayrıca çöp kamyonlarının arkasında görev alan işçilerin maaşının da 4 bin liranın altında olmayacağını söyledi.

Yakın zamanda imzalanacak sözleşmenin daha iyi hale getirilmesi noktasında da sendikayla sürekli görüşme halinde olunacağını sözlerine ekleyen Tahmazoğlu, sendika yetkililerine de bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.

- "Türkiye'ye örnek çalışma"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise işçilerin hak mücadelesinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle özel sektörün salgın sürecinde çok ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bazı işletmeler, dükkanlarını kapattı, işçiler ücretsiz izne gönderildi. Gerçekten bu zor süreçte hep birlikte dayanışma içerisinde mücadele ediyoruz. Bu noktada belediye gibi kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız, çok ciddi sıkıntılar yaşamadı. Çünkü bizler pandemi döneminde de yoğun çalıştık. Parklara bakmaya, çöp toplamaya devam ettik. Bu da pandemiyle birlikte çalışma hayatını da sürdürdüğümüz anlamına geliyor. Zor bir görev yapıyorsunuz, hasta olup, iyileşir iyileşmez görevinizin başına döndünüz. O yüzden belediyeler başta olmak üzere kamudaki arkadaşlarımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. O yüzden yeni sözleşmede de bunlar göz önünde bulunduruldu."

Şahinbey Belediyesi ile olan sözleşmeyi şubat ayı içiresinde tamamlayıp uygulamaya geçireceklerini anlatan Arslan, "Burada sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'ye örnek bir çalışma ortaya çıkacak. O yüzden taraflara teşekkür ederim." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Tahmazoğlu ve Arslan, birbirlerine süreçteki katkılarından dolayı hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı
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