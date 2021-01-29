Bakan Selçuk: Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tablet dağıtmak
Bakan Selçuk: Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak
|29 Ocak 2021 14:54
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Bakan Selçuk'un sosyal medyadan açıklaması:
Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız.
Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021
️ Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık.
Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak.
Hep birlikte daha fazlasını başaracağız. pic.twitter.com/UWjGVOmRrh
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