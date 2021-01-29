Tapu Müdürlüğü çalışanlarının dikkati 5 milyon TL'lik sahteciliği önledi
|29 Ocak 2021 15:05
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Şanlıurfa Tapu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karaköprü Tapu Müdürlüğü'nde sahte kimlikle vekalatname kullanarak 5 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmaya çalışan şahıslar, personelin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya Tapu Müdürlüğü yetki sınırları dahilinde bulunan ve mülkiyeti yabancı uyruklu bir şahsa ait 3 adet taşınmazın satışı için Şanlıurfa'da Karaköprü Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Karaköprü Tapu Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede, bunun sahtecilik girişimi olduğu anlaşılarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Emniyet ekiplerince sahtecilik girişiminde bulunan şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 5 milyon lira değerindeki gayrimenkulleri sahte kimlik ile düzenlenen vekaletnameyle satmaya çalıştığı belirlendi.
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