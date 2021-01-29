Elon Musk paylaştı, Bitcoin fırladı
|29 Ocak 2021 15:06
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Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etti. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i ekledi.
Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.
Musk, daha önce profiline "Dogecoin" veya "Dogecoin CEO'su" ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Dogecoin'in değeri yaklaşık 10 kat artmıştı.
Bitcoin'in değeri yüzde 15 arttı
Musk'ın son paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında arttı. Bitcoin'in değeri TSİ 13:15 itibari ile 36 bin 770 dolar seviyesinde.
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