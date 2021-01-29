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Elon Musk paylaştı, Bitcoin fırladı

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koymasının ardından kripto para birimi, yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. Musk, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın yerine Signal'i önermiş, uygulamanın hisseleri 2 gün içinde yüzde 100'ün üzerinde değer kazanmıştı.
 29 Ocak 2021 15:06
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Elon Musk paylaştı, Bitcoin fırladı

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etti. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i ekledi.

Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.

Musk, daha önce profiline "Dogecoin" veya "Dogecoin CEO'su" ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Dogecoin'in değeri yaklaşık 10 kat artmıştı.

Bitcoin'in değeri yüzde 15 arttı

Musk'ın son paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında arttı. Bitcoin'in değeri TSİ 13:15 itibari ile 36 bin 770 dolar seviyesinde.
Memurlar.Net
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