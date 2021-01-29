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Minübüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüsün trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
|29 Ocak 2021 15:12
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Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüsün trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali A'nın (20) kullandığı 45 KB 5862 plakalı minibüs, Uşak-İzmir kara yolu Valeks ışıkları mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Edip G. (47) idaresindeki 34 EH 4175 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki Ayzer Akçan (19), İbrahim Metin Hünercik (22) ve Çetin Menemen (54) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin Menemen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
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