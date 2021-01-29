İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik "militan" açıklaması sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.
|29 Ocak 2021 15:16
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İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik "militan" açıklaması sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
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