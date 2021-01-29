Belediye Başkanı korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|29 Ocak 2021 15:19
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Hatay'ın Yayladağı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık'ta Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Sayın, 6 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Mustafa Sayın, burada yaşamını yitirdi.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine, tedavisi Ankara'da süren Sayın'ın acı haberini öğle saatlerinde aldıklarını söyledi.
Çok büyük üzüntü duyduklarını belirten Çelik, Sayın'ın yakınlarına ve hemşehrilerine başsağlığı dileğinde bulundu.
2019 Mahalli İdareler Seçimine AK Parti'den girerek Yayladığı Belediye Başkanı olan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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