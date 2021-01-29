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Kar üstünde cuma namazı

Sivas'ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Sosyal mesafeyi gözeten cami cemaati ise bugün içeride yer bulamayınca cuma namazını karlı zemin üzerinde kıldı.
 29 Ocak 2021 15:27
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Sivas merkez, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Bugün cuma namazı saatinde, camilerin etrafında ise ilgi çeken görüntüler oluştu. Kent meydanında bulunan, Osmanlı yapımı Kale Camii'nin içinde sosyal mesafe kuralı nedeniyle yeterli yer bulamayanlar, Selçuklu eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli medreselerin bir arada bulunduğu tarihi alanda karlı zemin üzerinde namaz kıldı. Yanlarında naylon, karton ve seccade getirenler, karla kaplı zemin üzerine sererek, namazlarını kıldı. Yenişehir Mahallesi Tuğut Camii'nin bahçesinde de benzer görüntüler oluştu. Camide yer bulamayanlar, ağaç altlarında karlı zeminde namaz kıldı.

'GÜZEL BİR ORTAMDI'

Namazı kar üstünde huzurla kıldığını söyleyen Furkan Yıldırım (30), "Cumanın maneviyatı bize yetiyor. Huzurluyuz bir başka oluyor tabi kar altında namaz kılması. İlk kez kılıyorum kar altında, güzel de oluyor" dedi.

Ali Başer (50) ise "Mutluyum. Tabi pandemiden önce içerde kılıyorduk ama şimdi yer olmadığı için mecburen kar altında kaldık" diye konuştu.

Yusuf Ali Aydın (11) da "Soğuktu, üşüdüm biraz. İçerisi dolu olduğu için dışarıda kılmak zorunda kaldım. İlk defa kar altında namaz kılıyorum. Kar yağdığını görünce insan mutlu oluyor. Normalde İzmir'de yaşıyorum. Orada çok fazla kar görmedim" dedi.

Güray Öner (37) de "Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın ama bir şekilde ibadetimizi yapmak zorundayız. Zor oldu ama artık elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bir daha böyle günler yaşamayıp omuz omuza camilerimizde namazlarımızı kılarız. Biraz soğuktu ama kar yağınca hava biraz kırılıyor. Güzel bir ortamdı" diye konuştu.
DHA
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