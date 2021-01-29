Beklenen özellik YouTube'a geldi
|29 Ocak 2021 15:43
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YouTube, uzun zamandır kullanıcılar tarafından talep edilen kırpma özelliği geliştirdi. Google'dan sonra en büyük arama motoru unvanına sahip YouTube, artık videolardan ve canlı yayınlardan istenilen anları yakalayıp paylaşmaya olanak sunacak.
'Clips' adı verilen özellik şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağını duyurdu.
Testin aktif olduğu kanallarda beğenme (like), beğenmeme (dislike) ve paylaş (share) butonlarının yanı sıra 'Klip' seçeneği de görünüyor. Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak videolardan ve canlı yayınlardan 5 ila 60 saniye arasında bir bölüm seçebiliyor.
Bir klip oluşturulduktan sonra istenirse 140 karakterlik bir başlık eklenerek birçok platformda paylaşılabiliyor. İçerik oluşturucu tarafından orijinal videonun silinmesi ya da gizlenmesi halinde ise Klipler kayboluyor.
Test aşamasındaki özelliği kullanıcılar şu an plaform tarafından belirlenen sayılı videolarda deneyebiliyor:
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