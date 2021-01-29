İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik erken başladı
|29 Ocak 2021 16:01
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Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde oluşmaya başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Öte yandan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
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