Hutbe okunurken minbere çıktı
Sivas'ta babası ile cuma namazına giden küçük bir çocuk, aklına oyun gelince hutbe okunduğu sırada minbere kadar çıktı.
|29 Ocak 2021 16:17
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Sivas'ta babası ile cuma namazına giden küçük bir çocuk, aklına oyun gelince hutbe okunduğu sırada minbere kadar çıktı.
İzleyenleri gülümseten görüntüler Sivas'ın Altınyayla ilçesi Aydın Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde çekildi. Sezer Serbez, cuma namazına giderken 4 yaşındaki oğlu Yiğit Selami Serbez'i de yayına aldı. Minik çocuk namazın kılındığı esnada bir dakika bile yerinde duramadı. Mescidin içerisinde, cemaatin arasında dolanıp durdu. Kendi kendine oyunlar oynayan afacan, hutbe okunduğu sırada minbere kadar çıktı. Çocuğa müdahale etmeyen cemaat bu durumu tebessümle karşıladı.
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