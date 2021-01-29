Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!
Teknik direktör Aykut Kocaman, Çukur dizisiyle ekranlara dönüyor.
|29 Ocak 2021 16:28
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çaycı Hüseyin: Öldüğüm zaman size haber vereceğim adamı hasta etmeyin!
29 Ocak 2021 14:56
|İBB'den Demet Akalın'ın metro eleştirisine yanıt
29 Ocak 2021 13:43
|Acun Ilıcalı: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim
29 Ocak 2021 09:00
|Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet
29 Ocak 2021 08:43
|Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
27 Ocak 2021 18:45
|Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı
27 Ocak 2021 14:38
|Sözde medyumlardan online büyü istismarı
27 Ocak 2021 11:04
|Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor
27 Ocak 2021 10:33
|O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?
27 Ocak 2021 10:00
|Defne Samyeli'ne haciz şoku
27 Ocak 2021 07:58