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Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Çukur dizisiyle ekranlara dönüyor.
 29 Ocak 2021 16:28
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Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!

1 Şubat Pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanacak Çukur dizisinin yeni bölümünde Aykut Kocaman da yer alacak.

Ligde en son Konyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam 9 Şubat 2020'den beri bir takım çalıştırmıyor.
NTV
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16:28 - Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!
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