İlçeye 30 ton kar getirildi, ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi

Muğla'nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden getirilen 30 ton kar Bodrum Belediye meydanına döküldü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya kartopu oynadı. İki kamyon dolusu 30 ton karı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden getirilen 30 ton kar Bodrum Belediye meydanına döküldü. İki kamyon karı ilk kez gören çocuklar ne yapacağını şaşırdı. 20 yıl önce Bodrum merkeze yağan karın ardından ilk kez karla buluşan Bodrumlular kartopu savaşı yaptı. Kimleri kardan adam yaparken, kimileri ise çocuklar gibi eğlendi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, karın çocukluk hayali olduğunu söyleyerek, "Ben çocukluğumdan beri kar görmek isterdim. Benim büyükanne hiç kar görmemiş. Biz de çocukken Bodrum'a kar yağsın diye her kış beklerdik. Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Ben karla oynayamadım, çocuklarımız oynasın karla doya doya" dedi.

Bir anda karın başına üşüşen çocuklar ve aileleri bir yandan fotoğraf çektirirken diğer yandan ilk kez kar görmenin heyecanını yaşadı.