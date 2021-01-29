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Hırsızlar güle oynaya telefon çaldılar

Erzurum'da cep telefonu dükkanına giren iki kişi cep telefonlarını çaldıktan sonra güvenlik kamerası önünde sevinç gösterisi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, hırsızlar polis ekipleri tarafından olaydan 2 saat sonra çaldıkları elektronik eşyalarla birlikte kiraladıkları evde uyurken yakalandı.
 29 Ocak 2021 16:55
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Hırsızlar güle oynaya telefon çaldılar

Erzurum'da cep telefonu dükkanına giren iki kişi cep telefonlarını çaldıktan sonra güvenlik kamerası önünde sevinç gösterisi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, hırsızlar polis ekipleri tarafından olaydan 2 saat sonra çaldıkları elektronik eşyalarla birlikte kiraladıkları evde uyurken yakalandı.

Olay 19 Ocak'ta Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.Ç. ve E.S.A. cadde üzerinde bulunan cep telefonu dükkanının camlarını kırarak içeri girdi. Dükkandan 130 bin lira değerinde 58 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayar çalan şahıslar güvenlik kamerası önünde sevinç gösterisi yaptı. Dükkana geldiğinde kapının camlarının kırıldığını ve elektronik eşyaların çalındığını gören iş yeri sahibi Köksal Gültekin durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden 130 bin lira değerindeki 58 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki 30'a yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, iki şahısın Mumcu Caddesi'nde ki eve girdiklerini görmesi üzerine operasyon düzenledi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli R.Ç. ve E.S.A, olaydan iki saat sonra evlerinde uyudukları sırada gözaltına alındı.

Çalınan eşyayı incelemenin ardından iş yeri sahibine teslim eden ekipler, çok sayıda sabıkası bulunduğu belirtilen şüphelilerin 2020 Aralık ayında da iki iş yerindeki hırsızlık olayının failleri olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İş yeri sahibi Köksal Gültekin, "Salı günü saat 04.25'de dükkanıma girdiler. Kapı camı kırdılar, değiştirmek zorunda kaldım. 130 bin lira değerinde cihazımı götürdüler. 2 saatlik arayla emniyet ekibimiz şehir polis kamerasından tespit ettiler. 2 saat içerisinde eve baskın yaptılar, evde yakalandılar. Kiralanmış evde çalınan cihazlarım koltuğun altına gizlemişler. Polis ekiplerinin müdahalesiyle cihazlarım alındı. 2 saat sonra da bana teslim edildi. Bu cadde de ikinci defadır soyuluyorum bu şekilde. Emniyet ekibimizden destek istiyorum" dedi.

"Hırsızlar bizimle resmen dalga geçtiler"

Güvenlik kamerasına doğru oynadıkları, el kol hareketi yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Sevinir gibi birbirlerine el çakma hareketi yapmışlar. Ellerinde jopla bir hareket yaptılar. Resmen bizimle dalga geçtiler. Bu ikinci defadır oluyor. Sabah geliyoruz dükkanımız camlarımız kırılmış, cihazlarımız çalınmış. Bütün maliyetimiz zaten 130-140 bin liralık cihazlarımız. Buna rağmen bakıyorsunuz tekrar dükkanımız. Baya zarar veriyorlar. Kamera taktırdık buna rağmen rahat bir şekilde girip hareket edip şekiller yaparak dalga geçiyorlar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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