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Karlov suikastı davasında 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.
 29 Ocak 2021 17:09
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Karlov suikastı davasında 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı Şahin Söğüt ve avukatı Adem Kaplan'ın savunmalarını dinledi.

Sanık Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli ise savunma için mahkemeden süre talep etti.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliyeye ilişkin talepleri de dinlendi.

Akalın'ın avukatının süre talebini kabul eden heyet, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.
Anadolu Ajansı
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