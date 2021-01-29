İzinsiz yürüyüşe katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı
|29 Ocak 2021 17:17
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Van'da Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanlığınca düzenlenen izinsiz gösteri yürüyüşüne katılan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP'nin 8 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.
DBP Van İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta DBP ve HDP Milletvekilleri ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılması planlanan basın açıklamasına izin verilmemesi üzerine, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 600 kişilik grup, slogan atarak kanuna aykırı yürüyüş düzenledi.
Yapılan incelemelerde, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP'nin Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın söz konusu yürüyüşe katıldığı tespit edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüşe katılan milletvekillerinin "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme, Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlattı.
Soruşturma dosyası "görevsizlik" kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
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