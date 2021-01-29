Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği: "Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kar dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir"
 29 Ocak 2021 17:28
+Aa- Yazdır
TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalarca kar dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kar dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), küresel piyasalardaki gelişmeler ve salgın nedeniyle yaşanması muhtemel riskleri dikkate alarak, öz kaynakların güçlü kalmasını teminen ihtiyatlı bir yaklaşımla bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 yılı kar dağıtımına izin vermediği hatırlatıldı.

Benzer şekilde, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan karlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak öz kaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerin de nakit çıkışına neden olacak şekilde kar dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağının Kurum tarafından değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, bununla birlikte, olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net karından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür. Güçlü öz kaynakları yanında sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi ve ihtiyatlı yaklaşımı sayesinde bankacılık sektörü yakın dönemde yaşanan şokları başarılı olarak yönetmiş, ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamaya devam etmiştir."

Temel bankacılık performans göstergelerinin düzenlemelerin öngördüğü düzeylerde ve uluslararası ortalamalara yakın seyrettiği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kar dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir." görüşlerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ocak 2021 17:52		 İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir
29 Ocak 2021 17:36
Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla hibe verdik
29 Ocak 2021 16:09		 Tarım Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi
29 Ocak 2021 14:48
Gıda fiyatlarındaki hareketlilik devletin sıkı takibinde
29 Ocak 2021 14:17		 Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak
29 Ocak 2021 12:12
Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek
29 Ocak 2021 11:37		 İkinci el cep telefonu satışında Türk standardı belirlendi
29 Ocak 2021 10:49
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
29 Ocak 2021 10:31		 FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
29 Ocak 2021 10:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi17:47 - Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları yangını tüplerle söndürdü17:47 - Saat belirtilmediği için yüzlerce öğretmen bekliyor17:44 - Çeyrek altın günü 713 TL'den tamamladı17:36 - İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir17:32 - Aşı için giden sağlık ekibi, yaşlı çiftin sobasını kurdu
17:28 - TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin açıklama17:24 - İletişim Başkanı Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki17:18 - İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti17:17 - İzinsiz yürüyüşe katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı17:14 - Yarın Ankara'da yoğun kar yağışı bekleniyor17:09 - Karlov suikastı davasında 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı
16:58 - Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi16:55 - Hırsızlar güle oynaya telefon çaldılar16:41 - İlçeye 30 ton kar getirildi, ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi16:33 - Gözaltına alınan tuğgeneral 2006-2014 döneminde 'mahrem imamlar'la görüşmüş16:29 - Bu ilimiz, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi
16:28 - Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu
Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı... Çok ağır cezalar uygularız
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
Belediye Başkanı korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan 'Ankara' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zafer çağlayan 1
Hanım dilendi bey beğendi 1
alarmdan önce uyanmak 1
saba tümer 1
reddit wallstreet saldırısı 3
30.01.2021 fenerbahçe vs ç.rizespor maçı 1
etek giyen kadın 1
kalem açma kuyruğu 1
dudak çatlaması 3
yeşil yol 1
SON İLANLAR
Orhanlı Belediyesi geçici işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi işçi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 5 İşçi Alacak
Kocaeli TÜBİTAK, 6 personel alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam