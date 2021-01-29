İletişim Başkanı Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan FOX Haber, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığını iddia etti.

FOX HABER: 2020 DESTEKLERİNDEN FAYDALANAMADILAR

"Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşan çiftçi Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" demişti.

YETKİLİLER ÇİFTÇİYLE GÖRÜŞTÜ

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise o ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. Belgelerde; 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği yazıyordu.

A HABER: O ÇİFTÇİYE 29 BİN TL ÖDENMİŞ

A Haber'de "FOX Tv'de 'destek almadım' diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kanalın uzattığı mikrofana iddialarla ilgili yanıt veren Yeşil, bu kez de "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" ifadelerini kullandığı görüldü.

Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 𝟕𝟏𝟗 𝐦𝐢𝐥𝐲𝐨𝐧 𝐓𝐋.



Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın! pic.twitter.com/60iO8VmvCS Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2021

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN FOX TV'YE SİTEM

A Haber'in yapmış olduğu haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da paylaşım geldi.

FOX Tv'nin haberine tepki gösteren Altun "Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL. Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA 'TT' OLDU

Sosyal medyada da "FOX TV" başlığı Trend Topic listesine girdi.