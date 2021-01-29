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İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.
 29 Ocak 2021 17:36
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İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugün saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacağı hatırlatıldı.

Daha önce çıkarılan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+gel al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yarın ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."

- Online sipariş firmaları 10.00-00.00 saatleri arasında siparişlerini teslim edebilecek

Açıklamada, online sipariş firmalarının da bugün, yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında siparişlerini teslim edebileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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