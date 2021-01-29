Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları yangını tüplerle söndürdü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangına tüplerle müdahale etti.
|29 Ocak 2021 17:47
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları bağ evindeki yangına tüplerle müdahale etti.
Dikilitaş mevkisinde, Bozüyük Gaziler Dernek Başkanı İsmail Topal'a ait bağ evinde yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan itfaiye ekiplerinin aracı, eve yakın bir yerde çamura saplandı.
Bu sırada ekipler, yangın tüplerini alıp koşarak olay yerine ulaştı. Ekiplerin iş makinesinin de yardımıyla tüplerle söndürdüğü yangında, bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, çamura saplanan itfaiye aracı, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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