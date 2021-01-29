CHP'li Kaftancıoğlu ve ilçe belediye başkanlarına koronavirüs yasaklarını ihlalden ceza
|29 Ocak 2021 18:04
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li ilçe belediye başkanlarına Nişantaşı'nda ünlü bir restoranı açtırıp koronavüris yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle işyeri işletmeciyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi.
Canan Kaftancıoğlu, dün akşam CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Nişantaşı'nda bulunan ünlü restoranda bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, "Ofiste belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" dedi. Kaftancıoğlu'nun 'ofis' dediği yer restoran çıkınca polis tarafından cezai işlem uygulanması için evrakları Şişli Kaymakamlığı'na gönderildi. Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır"
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