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Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı toplam 73 ilde personel almak için ilana çıktı
 29 Ocak 2021 18:07
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Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli Güvenlik görevlisi alınacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecektir.

İlana ait detayları görmek için tıklayınız

Memurlar.Net
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