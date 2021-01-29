MEB, özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı
|29 Ocak 2021 18:19
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık, 22 ila 26 Ocak tarihleri arasında özür tayinleri için başvuru almıştı.
2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
Sonuçları için TIKLAYINIZ
Öğretmenlerin değerlendirmeleri için TIKAYINIZ
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li Kaftancıoğlu ve ilçe belediye başkanlarına koronavirüs yasaklarını ihlalden ceza
29 Ocak 2021 18:04
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Ocak 2021 17:52
|İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir
29 Ocak 2021 17:36
|TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin açıklama
29 Ocak 2021 17:28
|Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla hibe verdik
29 Ocak 2021 16:09
|Tarım Bakanlığı: Destek almadığı iddia edilen çiftçimize 28 bin 465 lira ödendi
29 Ocak 2021 14:48
|Gıda fiyatlarındaki hareketlilik devletin sıkı takibinde
29 Ocak 2021 14:17
|Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak
29 Ocak 2021 12:12
|Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek
29 Ocak 2021 11:37
|İkinci el cep telefonu satışında Türk standardı belirlendi
29 Ocak 2021 10:49