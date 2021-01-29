Göksel Gümüşdağ ve Ali Koç 'İrfan Can' transferini gerçekleşti
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştiriyor.
|29 Ocak 2021 19:00
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. İkili görüşmelerini Gümüşdağ'ın ofisinde sürdürüyor.
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