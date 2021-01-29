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Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.
 29 Ocak 2021 19:35
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Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.

İstasyondan Yerköy Devlet Hastanesine hasta almaya giden Haydar Ş. yönetimindeki 66 DK 770 plakalı ambulans, Haşim Kılıç Mahallesi Hastane Kavşağı'nda, Ömer Y'nin kullandığı 38 JC 385 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlisi Zeliha Ş. yaralandı.

Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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