Görev yaptığı tugayda kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Bolu'da görev yaptığı tugayda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Hasan Pehlivanlı, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
|29 Ocak 2021 19:48
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Bolu'da görev yaptığı tugayda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Hasan Pehlivanlı, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görevli 32 yaşındaki Pehlivanlı, dün görev bitiminde eve gideceği sırada tugayda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Pehlivanlı'nın cenazesi, helallik alınmasının ardından Yeni Cami'ye götürüldü.
Pehlivanlı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Yuva Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Pehlivanlı'nın ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.
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