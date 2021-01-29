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Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Basketbol ile ilgili de 10 bin pota projemizle yeni potalarımızı 100 adet olmak üzere Şırnak'ımıza yapacağız. Şırnak'ın tümünü kapsayacak köylerin mahallelerin ortak kullanabileceği yeni semt sahalarını da 25 adet olarak Şırnak'ımıza yapacağız" dedi.
 29 Ocak 2021 19:59
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Basketbol ile ilgili de 10 bin pota projemizle yeni potalarımızı 100 adet olmak üzere Şırnak'ımıza yapacağız. Şırnak'ın tümünü kapsayacak köylerin mahallelerin ortak kullanabileceği yeni semt sahalarını da 25 adet olarak Şırnak'ımıza yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı tesislerin açılışını yapmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Kasapoğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, beraberlerindeki heyet ile birlikte ilk olarak Şırnak Gençlik merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Şırnak gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak, merkezdeki atölyeleri ve kütüphaneyi gezdi. Müzik atölyesinde gençlerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Kasapoğlu, genç sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi, gençlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Gençlerle buluşmanın ardından Şırnak Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu şeref defterini imzaladı. Valilik makamında yapılan görüşmede Şırnak'ta yatırımlar ve spor faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet ile birlikte Tenis Kort ve Genç Ofisi açılışların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Protokol Törenine geçti.

"Gücümüzü hiçbir algı operasyonu yenemez ve yenemeyecektir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Protokol Töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Diyoruz ki gençler neredeyse, biz oradayız. Bugün genç ofislerimizden bir tanesini Şırnak Üniversitesinde açılışını yaptık. Onunla birlikte Türkiye'nin en güzel tenis kortlarının açılışını yaptık. Gençlerimiz için ve Şırnak'ımız için hayırlı olsun. Birileri gibi kandan ve gözyaşından değil, sevgi ve muhabbetten, gönül medeniyeti ile yürümenin gayret etmenin çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bizim bu zihni dönüşümümüzü, zihni gücümüzü hiç kimsenin hiçbir çabası, hiçbir algı operasyonu yenemez ve yenemeyecektir. Şükürler olsun bu güne kadar ki çalışmalarımızda gençlik ve spor yatırımlarıyla ülkemizin bütün vilayetleri çok farklı noktalara geldi. Sporun birkaç branştan değil birçok alandan ibaret gören spor anlayışındayız. Tenis, basketbol, voleybol, yüzmesiyle, atletizmi, satranç her alanda, iddiası olan, alın teri döken sporcular var. Sporcu adayları var. Bizlerde bütün tesislerimizle, kalitesiyle bütün dünyaya meydan okuyan bütün tesislerimizle, bu çıtayı yükseltmek ve bununla beraber bütün sporcularımızı desteklemekteyiz" dedi.

Şırnak'a yapılacak yatırımları sıraladı

Bakan Kasapoğlu Şırnak'a yapılacak yeni yatırımları müjdeleyerek, "Bugün bir protokol imzalayacağız. Ama bununla birlikte Şırnak'ımız için daha önce imzaladığımız protokolünde neticelendiğini görmekten mutluyuz. Şırnak, 'Yüzme Bilmeyen Kamasın' projemizi tek bir havuz olmasına rağmen bu güne kadar en başarılı şekilde yöneten illerimizden biri oldu. Ben Şırnak'ı canı gönülden tebrik ederim. Hedefimiz bu kadar su kaynaklarının olduğu bir coğrafyada yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmektir. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl koyduğumuz 1 milyon hedefi geçtik. Yeni hedefler planlıyoruz. Şırnak'a yeni inşa edeceğimiz 6 yeni havuzla birlikte olacak. Şırnak'ımıza ilçelerimize ve gençlerimize hayırlı olsun. Şırnak ve ilçeleri için spor salonları, gençlik merkezleri, biz her yere gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Şırnak'ta gençlik merkezi olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak. Basketbol ile ilgilide 10 bin pota projemizle yeni potalarımızı 100 adet olmak üzere Şırnak'ımıza yapacağız. Şırnak'ın tümünü kapsayacak köylerin mahallelerin ortak kullanabileceği yeni semt sahalarını da 25 adet olarak Şırnak'ımıza yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şırnak Belediye Başkanlığı ve Şırnak Üniversitesi ziyaretlerinin ardından Şırnak'tan ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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