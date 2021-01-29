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Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan 620 yataklı Seyrantepe Hastanesi'nin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.
 29 Ocak 2021 20:32
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Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan 620 yataklı Seyrantepe Hastanesi'nin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, inşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe Hastanesi'ndeki hazırlıkları gözden geçirdiğini bildirdi.

Ülkenin güçlü sağlık altyapısına yeni bir hizmetin daha eklendiğini aktaran Koca, iletisinde "Seyrantepe Hastane'miz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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