6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi
|29 Ocak 2021 20:51
|+Aa- Yazdır
Bursa-Ankara yolunda 6 otomobil ve bir ambulansın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu trafik kilitlendi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu 5 otomobil bir ambulansın karıştığı kazada zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen trafik ekiplere kazaya müdahale ederek araçları yol kenarı aldı. Kapan yol kontrollü bir şekilde sağlandı. Ağır maddi hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekiler vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan sürücüler kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı
29 Ocak 2021 19:35
|MHP Bismil İlçe Başkanlığına saldırı: Camları kırıp kayıplara karıştılar
29 Ocak 2021 18:09
|Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi
29 Ocak 2021 16:58
|Hırsızlar güle oynaya telefon çaldılar
29 Ocak 2021 16:55
|İlkokulda görevli personel, arkadaşının kafasına kürekle vurdu
29 Ocak 2021 15:49
|Minübüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 kişi öldü
29 Ocak 2021 15:12
|Tapu Müdürlüğü çalışanlarının dikkati 5 milyon TL'lik sahteciliği önledi
29 Ocak 2021 15:05
|Adana'da lokomotifin çarptığı kişi hayatını kaybetti
29 Ocak 2021 14:47
|Adana'da 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
29 Ocak 2021 14:47
|Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıyan zanlılar iki saat sonra yakalandı
29 Ocak 2021 14:45