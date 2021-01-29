Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Boğazı'nda ender görülen görüntü

İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da bu daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülürdü bu durum. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz" dedi. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, "Boğazdaki bu turkuaz olayları genelde yaz aylarında oluşurdu. Ama ilk defa kış aylarında turkuaz olayı görüldü" ifadelerini kullandı.
 29 Ocak 2021 21:01
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından Boğaz'ın rengi değişti. Turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

"GENELDE MAYIS - HAZİRAN AYLARINDA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUMDU"

İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin genelde yaz aylarında karşılaşılan bir durum olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bugünlerde biliyorsunuz deniz son derece dalgalı ve kuzeyden hava hareketleri var. Karadeniz bu mikroorganizmalar yönünden son derece zengin. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Tabi ki bunlar dalgalarla beraber bol miktarda suyun içine karıştığını görüyoruz. Ve bu karışmanın sonucu olarak biz normal mavi olan deniz suyu rengini turkuaza doğru değiştiğini görüyoruz. İstanbul'da bu daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülür. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz. Bu tamamen güneş ışığının atmosfer boyunca kat ettiği mesafe, deniz su yüzeyine giriş açısı ve suyun içeriğindeki mikroorganizmaların miktarı, yoğunluğu ve onların kendi içindeki faaliyetlerine bağlı olarak renk değişikliğini görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Rüzgarın şiddeti ve yönüne göre bu tür durumların yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Toros, "Deniz içindeki mikroorganizmaların da bir yaşam döngüsü var. Belli mevsimlerde çoğalıyorlar, belli mevsimlerde azalıyorlar. Meteorolojik şartlara göre zaman zaman bu döngünün dışına çıkıldığını görüyoruz. Genel olarak İstanbul'da kışın turkuaz bir Boğaz'a ben de hiç rastlamamıştım. Onun için ender de olsa bu tür olaylar görülebilir. Genel anlamda doğal haliyle biz mavi görüyoruz çünkü daha çok kısa boylu dalga ışık yansıdığı için ve bizim gözümüz mavi renge daha duyarlı olduğu için biz denizleri mavi olarak görürüz. Özellikle iklim değişikliği kuraklık, sıcaklıklardaki anormallikler deniz ortamına da yansıdığını söyleyebiliyoruz. Karadeniz ve boğazlara yansıdığını söyleyebiliyoruz. Bu yansımanın bir ışığı olarak da boğazlarda turkuaz rengini görebiliyoruz. Bundan korkulacak bir şey yoktur. Bu bir doğal olaydır. Rüzgarın yönüne göre, güneşin durumuna göre birkaç gün içerisinde geçer" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA KIŞ AYINDA TURKUAZ OLAYI GÖRÜLDÜ"

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, "Boğaz'daki bu turkuaz olayları genelde yaz aylarında oluşurdu. Ama ilk defa kış ayında turkuaz olayı görüldü. Bunun sebebini araştırdığımız zaman Karadeniz'den kuvvetli rüzgarla gelen besi maddeleri fitoplankton dediğimiz maddeler. Bunlar suyun yüzeyini mavi renge dönüştürüyor. Özellikle bu son zamanlarda daha sık yaşanmaya başlandı. Fitoplanktonlar doğadaki soluduğumuz oksijenin yüzde ellisini üretiyorlar. Denizlerde yaşıyorlar. Azot ve fosfor gibi maddelerle besleniyorlar. Güneş ışığı yardımıyla oluşuyorlar. Bugün sabahleyin baktığımız zaman öğlene doğru ciddi bir güneş ışığı boğazda ve Karadeniz'de olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin birleşimiyle fitoplankton dediğimiz mikroskobik organizmalar meydana geliyor. Bunlar tek hücrelidir. İnsan sağlığına zarar vermezler. Suda yaşayan canlılar için besin maddesidir. Bu olaylar çok sık yaşanırsa oksijen tüketiminin su ortamında arttığını görürüz. 1 yıl 2 yıl gibi sürelerle oluşması olumsuz bir etki değil olumlu bir etki olarak görebiliriz" İfadelerini kullandı.

"BUNDAN KORKULACAK BİR ŞEY YOKTUR"

Prof. Dr. Öztürk, "Özellikle iklim değişikliği kuraklık, sıcaklıklardaki anormallikler deniz ortamına da yansıdığını söyleyebiliyoruz. Özellikle Karadeniz ve boğazlara yansıdığını söyleyebiliyoruz. Bu yansımanın bir ışığı olarak da boğazlarda turkuaz rengini görebiliyoruz. Bundan korkulacak bir şey yoktur. Bu bir doğal olaydır. Rüzgarın yönüne göre, güneşin durumuna göre birkaç gün içerisinde geçer. Bu durum ilgili kurumlar tarafından mutlaka incelenmeli. Bunun sıklığı, şiddeti, etkisi, ne kadar derinlikte oluştuğu gibi etkileri incelenmeli ve buna göre geleceğe yönelik yön haritaları belirlenmeli" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araçları çamura saplanan itfaiyeciler, koşarak ulaştıkları yangını tüplerle söndürdü
29 Ocak 2021 17:47		 İlçeye 30 ton kar getirildi, ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi
29 Ocak 2021 16:41
Bu ilimiz, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi
29 Ocak 2021 16:29		 Hutbe okunurken minbere çıktı
29 Ocak 2021 16:17
Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu
29 Ocak 2021 16:14		 İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik erken başladı
29 Ocak 2021 16:01
Bir ilde 'ekmeğe zam' tartışması
29 Ocak 2021 15:31		 Gölcük ve Abant yarı yıl tatilinde ilgi odağı oldu
28 Ocak 2021 22:03
Trabzon'da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü
28 Ocak 2021 21:33		 Türkiye'de ilk kez organik atıklardan elektrik enerjisi üretilecek
28 Ocak 2021 18:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:10 - YHT projeleri uzakları yakın edecek22:03 - Rektörlük, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı22:00 - 'Kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum'21:50 - AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi21:36 - Brezilya'da iki kişide aynı anda iki farklı mutant virüs görüldü21:25 - Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
21:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan balık aldı, esnafla sohbet etti21:14 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:10 - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama21:07 - Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere rüşvet teklif etti21:01 - İstanbul Boğazı'nda ender görülen görüntü20:51 - 6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi
20:32 - Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak20:25 - Bakan Koca, mutasyon virüs tespit edilen vatandaş sayısını açıkladı20:20 - İkinci el cep telefonu satışında standartlar belirlendi20:06 - Meteorolojiden üç il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:59 - Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım sözü
19:51 - Üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu
Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı... Çok ağır cezalar uygularız
Belediye Başkanı korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
MEB, özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pantolon giyen erkek 3
Namaz 2
90'ların unutulmaz pop müzikleri 4
öğretmenlerin yüzde 20 zam istemesi 2
jağ 1
kalem açma kuyruğu 1
ezan 1
moussa marega 1
Mayışmak 1
ulaşgkc 8
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alpaslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
GİB, 337 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Orhanlı Belediyesi geçici işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi işçi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam