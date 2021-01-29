Cumhurbaşkanı Erdoğan balık aldı, esnafla sohbet etti
|29 Ocak 2021 21:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Çengelköy'de durarak esnafla sohbet etti. Ardından bir balıkçıdan lagos balığı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Yolda bir süreliğine durarak makam aracından vatandaşı selamlayan Erdoğan, ardından bir balıkçıdan lagos balığı satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle bir süre sohbet ettiğini ve balık aldığını belirten balıkçı da bu olaydan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden balık aldığı balıkçı esnafı Yusuf Terletme, "Allah razı olsun. Dükkanımızın önünden geçerken durdu sağ olsun. Tezgahımızın en büyük balığını, lagos balığını aldı. 10 kilo 300 gram. Güzel bir tercih yaptı. Akdeniz balığı, çok güzel bir balık. Tezgahımızı şenlendirdi. Her zaman geçerken kornaya basar selamını verir. Balık üzerine sohbet ettik. Dünya liderim gelmiş tezgahımıza, insan mutlu olmaz mı" dedi.
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