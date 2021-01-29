Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 'ByLock' programı kullandıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 29 Ocak 2021 21:25
+Aa- Yazdır
Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 'ByLock' programı kullandıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 3 gün önce Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden TEM'deki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığında ek ifade vermek isteyen 1 kişinin ise gözaltı süresinin uzatıldığı ve tahkikatı tamamlamak üzere TEM'e götürüldüğü öğrenildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
29 Ocak 2021 21:10		 Karlov suikastı davasında 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı
29 Ocak 2021 17:09
Gözaltına alınan tuğgeneral 2006-2014 döneminde 'mahrem imamlar'la görüşmüş
29 Ocak 2021 16:33		 Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Ocak 2021 14:49
Van merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
29 Ocak 2021 12:46		 Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
29 Ocak 2021 11:32
Balıkesir'de 3'ü muvazzaf asker 6 sanık hakkında darbe teşebbüsü davası
29 Ocak 2021 11:31		 Adnan Oktar, örgütü içeriden yönetiyor
29 Ocak 2021 09:18
25 ilde FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı
29 Ocak 2021 09:15		 Terörle mücadelede SİHA başarısı
29 Ocak 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:10 - YHT projeleri uzakları yakın edecek22:03 - Rektörlük, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı22:00 - 'Kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum'21:50 - AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi21:36 - Brezilya'da iki kişide aynı anda iki farklı mutant virüs görüldü21:25 - Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
21:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan balık aldı, esnafla sohbet etti21:14 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:10 - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama21:07 - Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere rüşvet teklif etti21:01 - İstanbul Boğazı'nda ender görülen görüntü20:51 - 6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi
20:32 - Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak20:25 - Bakan Koca, mutasyon virüs tespit edilen vatandaş sayısını açıkladı20:20 - İkinci el cep telefonu satışında standartlar belirlendi20:06 - Meteorolojiden üç il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:59 - Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım sözü
19:51 - Üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu
Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı... Çok ağır cezalar uygularız
Belediye Başkanı korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
MEB, özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
troll yolu 3
sabah sabah nostalji 2
Koç Holding'in tamamen uzaktan çalışma kararı 2
öğretmenlerin yüzde 20 zam istemesi 2
29.01.2021 gaziantep fk vs galatasaray maçı 2
sözlükte açılan konu sayısı 3
memurlar net üyeleri 5
ntvspor 1
çiğdem talu 1
moussa marega 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alpaslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
GİB, 337 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Orhanlı Belediyesi geçici işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi işçi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam