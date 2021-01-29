Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
|29 Ocak 2021 21:25
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Konya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 'ByLock' programı kullandıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 3 gün önce Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden TEM'deki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığında ek ifade vermek isteyen 1 kişinin ise gözaltı süresinin uzatıldığı ve tahkikatı tamamlamak üzere TEM'e götürüldüğü öğrenildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü kaydedildi.
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