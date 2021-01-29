AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi
|29 Ocak 2021 21:50
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, EMA'nın olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.
Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.
AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.
AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.
EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğunu bildirmişti.
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