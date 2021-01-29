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4 gün önce koronaya yakalanan sağlık personeli hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli bir hasta bakıcı, 4 gün önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 29 Ocak 2021 22:28
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4 gün önce koronaya yakalanan sağlık personeli hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli bir hasta bakıcı, 4 gün önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Bekir Koluçolak (43), 4 gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Sağlık durumu aniden ağırlaşan Bekir Koluçolak görev yaptığı Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen evli ve 1 çocuk babası olan Bekir Koluçolak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Koluçolak'ın cenazesi ilçeye bağlı Durmuşsofular köyünde toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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