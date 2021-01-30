30 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|30 Ocak 2021 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Yusufeli Barajı, HES ve relökasyon yollarına ilişkin sunum toplantısına katılacak.
- Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve yol inşaatında incelemede bulunacak, yeniden yerleşim yerinde inceleme yapacak ve fidan dikimine katılacak.
(Artvin/11.00-15.20)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Yogyakarta)
2- Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başlayacak.
(Ağdam)
3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.
(Dakar)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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