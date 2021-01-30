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30 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

30 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
 30 Ocak 2021 00:02
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30 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Yusufeli Barajı, HES ve relökasyon yollarına ilişkin sunum toplantısına katılacak.

- Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve yol inşaatında incelemede bulunacak, yeniden yerleşim yerinde inceleme yapacak ve fidan dikimine katılacak.

(Artvin/11.00-15.20)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Yogyakarta)

2- Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başlayacak.

(Ağdam)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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