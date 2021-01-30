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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğraflarını yere seren 4 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
|30 Ocak 2021 00:37
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Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.
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