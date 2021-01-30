30 Ocak 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.

30 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31380

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü, 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU atanmış ve kendisine Büyükelçi unvanı verilerek Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu

Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeler gereğince Prof. Dr. Erişah ARICAN atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz ERDEM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

Yürütme Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683 üncü maddesi gereğince Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI görevlendirilmiştir.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683 üncü maddesi gereğince Kadim BUDAK ve Prof. Dr. İbrahim DİNCER atanmıştır.

Karar: 2021/89 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman DİNÇBAŞ görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Cengiz YAVİLİOĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bülent AKSU görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Şakir Ercan GÜL atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmet KESKİN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

- Ardahan İl Müdürlüğüne Ersin ARSLAN,

- Aydın İl Müdürlüğüne, Muğla İl Müdürü Ahmet BAYRAMER,

- Muğla İl Müdürlüğüne, KIrklareli İl Müdürü Muzaffer AKGÜL,

- Kırklareli İl Müdürlüğüne Osman Yeter SOMER,

- Kastamonu İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Selahattin EMİRSÜLEYMANOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut Sami ŞAHİN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ferhat ÇOLAK atanmıştır.

Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı

Ticaret Bakanlığı

nda açık bulunan iç Ticaret Genel Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gümrükler Genel Müdür Yardıfncısı Hüseyin ALTINDAL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Karayolları Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı Mehmet TUTAŞ,

- 5. Bölge Müdürü Yakup DOST,

- 8. Bölge Müdürü Kenan KESKİN,

- 9. Bölge Müdürü Şefik SOLMAZ,

- 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan GÜLHAŞ,

-13. Bölge Müdürü Arif ÇOBANOĞLU,

- 18. Bölge Müdürü Recep Yener BİRLİKER,

görevden alınmış,

- 5. Bölge Müdürlüğüne Mehmet FİDAN,

- 6. Bölge Müdürlüğüne Erhan ÖZKAYA,

- 8. Bölge Müdürlüğüne Ökkeş CEYLAN,

- 10. Bölge Müdürlüğüne Mehmet AŞIK,

- 11. Bölge Müdürlüğüne Haşan Ali ARSLAN,

- 13. Bölge Müdürlüğüne Salih CENGİZ,

- 15. Bölge Müdürlüğüne Yüksel OĞUZHAN,

atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER yeniden atanmıştır.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI