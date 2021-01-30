İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
|30 Ocak 2021 02:56
|+Aa- Yazdır
30 Ocak 2021 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31380
YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (İletişim Başkanlığı)'dan:
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İletişim Başkanlığında görevli memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, İletişim Başkanlığında görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin kurulları
MADDE 4- (1) İletişim Başkanlığı personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulur. Kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları, savunma hakkı, disiplin cezalarına itiraz ve diğer hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Disiplin kurulları İletişim Başkanının oluru ile oluşturulur.
(3) Kurulların başkan ve üyelerinin, kurul çalışmaları sırasında görevleri başında bulunmamaları halinde yerlerine vekilleri katılır.
Disiplin ve üst disiplin amirleri
MADDE 5- (1) Başkan, İletişim Başkanlığında görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.
(2) İletişim Başkanlığında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sıralı Disiplin Amirleri Cetveli'nde gösterilmiştir.
(3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'deki cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden biri, atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunduğu takdirde, müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin yerine kaim olur.
(4) Birim amirinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-l'deki cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 6- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 7- (1) 30/9/2000 tarihli ve 24186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ocak 2021 03:00
|Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ocak 2021 02:58
|30 Ocak 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
30 Ocak 2021 02:40
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Ocak 2021 00:21
|Bakan Koca: 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü
30 Ocak 2021 00:05
|30 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Ocak 2021 00:02
|Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a yatırım sözü
29 Ocak 2021 19:59
|CHP'den milletvekili istifalarına ilk açıklama
29 Ocak 2021 19:20
|Türk Rus ortak merkezi yarın açılıyor
29 Ocak 2021 18:30
|CHP'deki istifalara AK Parti'den ilk açıklama
29 Ocak 2021 18:17