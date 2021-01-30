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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 30 Ocak 2021 03:00
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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILAMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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