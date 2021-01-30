Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi.
|30 Ocak 2021 04:46
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
30 Ocak 2021 03:04
|4 gün önce koronaya yakalanan sağlık personeli hayatını kaybetti
29 Ocak 2021 22:28
|'Kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum'
29 Ocak 2021 22:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan balık aldı, esnafla sohbet etti
29 Ocak 2021 21:16
|Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak
29 Ocak 2021 20:32
|Bakan Koca, mutasyon virüs tespit edilen vatandaş sayısını açıkladı
29 Ocak 2021 20:25
|Meteorolojiden üç il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
29 Ocak 2021 20:06
|Görev yaptığı tugayda kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
29 Ocak 2021 19:48
|Vaka sayısı yeniden 7 binin altına indi
29 Ocak 2021 19:32
|Bakan Pakdemirli'den 'sözleşmeli üretim modeli' açıklaması
29 Ocak 2021 18:42